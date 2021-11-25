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Иностранцы оторопели от развлечений россиян на Байкале

Стелла Шмель
3 часа назад

В Сеть попало видео, на котором запечатлен конькобежец, пересекающий озеро Байкал. Ролик был размещен в том числе и на развлекательном портале Reddit, где удивленные пользователи оставляли комментарии.

На видео видно, как автор ролика едет на коньках по едва заледеневшему озеру, снимая на камеру свои ноги, скользящие по льду. В это время слышно, как под его весом трещит заледеневшая поверхность Байкала.

Иностранцы буквально оторопели от такого развлечения россиянина.

"Этот парень бесстрашный или совсем уже?",

— написал Soilednappies.

Впрочем, более подкованные в данном вопросе пользователи пришли на помощь. Например Spark_Viking отметил:

"Этот треск — нормальное явление. Лед трескается из-за внутреннего давления, он расширяется при замерзании".

Ранее мы писали, что на Байкале введут ограничения при заселении в отели.

Безумный мир,Видео,
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