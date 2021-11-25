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Медведь оторвал дверь Lamborghini шейха: видео

Диана Товсепова
4 часа назад

Домашний медведь арабского шейха Хумайда Абдуллы Альбукаиша заглянул в окно его роскошного итальянского автомобиля Lamborghini, а затем оторвал дверь. Произошедшее попало на видео, которое инвестор и обладатель суперкаров из Дубая показал в Instagram.

На видео видно, что шейх сидит на водительском кресле оранжевого Lamborghini Huracan Performante стоимостью примерно 274 тысячи долларов (20,5 миллиона рублей) и протягивает домашнему медведю яблоко.

Зверь подходит к автомобилю со стороны пассажирского сидения и встает лапами на дверь, чтобы достать до фрукта. Но дверь ломается и падает под весом медведя, а испуганный зверь отходит. Шейх начинает смеяться.

Ранее мы писали о "нашествии" медведей в Сочи.

Безумный мир,Видео,
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