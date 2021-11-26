Глаз инопланетянина: где в России растет «молодильное яблоко»

Саркосома шаровидная поражает воображение даже бывалых грибников. А многие и не знают о ее существовании, так как внешне она не похожа на привычные нам грибы. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Kadri Veskioja Kadri Veskioja

Спелая саркосома выглядит как крупный кожистый бочонок, наполненный маслянистой желеобразной жидкостью. На ощупь он кажется бархатистым. Поляны, усеянные такими бочонками, можно найти в старых хвойных лесах. Изредка они встречаются даже в Подмосковье и Ленинградской области, но чаще их можно обнаружить в Сибири и Пермском крае. В народе саркосому как только не называют: и молодильным яблоком, и земляным маслом, и ведьминым котелком.

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В социальных сетях, где удачливые адепты «тихой охоты» публикуют фотографии с ними, эти грибы часто сравнивают с глазами инопланетных существ. Орфография и пунктуация авторов сохранены.

«Первое впечатление как глаза смотрят из-под земли. Как в том стихотворении: а ещё у нас в Рязани есть грибы с глазами, их едят — они глядят».



«Ведьмин котелок, у меня настойка с этих грибов по бабушкиному рецепту».



«Глаза инопланетян, первый раз вижу такой гриб».



«Похожи на огромные шоколадные конфеты трюфель».

В Сибири саркосомы считаются первыми весенними грибами, которые появляются даже раньше строчков и сморчков. Обычно коричневые бочонки прячутся в одеяле мхов. Но стоит увидеть один, как тут же рядом можно обнаружить и другие котелки. Количество на поляне может достигать пары десятков. Сначала саркосомы гладкие, но по мере созревания они становятся мягкими, морщинистыми и наконец раскрываются сверху, а образовавшуюся дырку заполняет масло. Бочонки могут лопнуть и от жары, и от случайного соприкосновения с острой веткой, и под действием насекомых.

Саркосома — редкий гриб, который внесен в Красные книги Татарстана, Архангельской, Московской, Тюменской и Новосибирской областей. Однако некоторые грибники все равно собирают саркосому, несмотря на то, что гриб официально считается несъедобным. Они верят, что масло саркосомы помогает от ревматизма, обладает омолаживающим эффектом для кожи и волос, стимулирует работу мозга. Более того они даже тушат эти грибы с картошкой в собственном соку. Блюдо так и называется — саркосомник.