В Австралии установят черный ящик Земли на случай катастрофы

"Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной в 3 дюйма [7,62 см], будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом. Внутри будут накопители данных, с информацией об изменениях климата, таких как уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в различных регионах планеты, а снаружи — солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией. В онлайн-режиме он будет собирать в интернете все доступные данные о глобальном потеплении, и записывать их", - сообщает ABC.