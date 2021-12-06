В Австралии установят черный ящик Земли на случай катастрофы

Строительство черного ящика начнется в середине 2022 года, но записи уже ведутся. Решение создать записывающее устройство возникло в ходе климатической конференции ООН в Глазго.
Черный ящик Земли — самописец, который зафиксирует данные о последних десятилетиях человеческой цивилизации в случае глобальной климатической катастрофы, будет установлен на западном побережье австралийского острова Тасмания.
Ученые из университета Тасмании объяснии, что миссия "неразрушимого черного ящика Земли заключается в документальной записи всех шагов, сделанных человечеством для приближения экологической катастрофы". Так будущие жители нашей планеты смогут понять, что стало причиной исчезновения цивилизации.
"Эта конструкция, изготовленная из стальных листов толщиной в 3 дюйма [7,62 см], будет сопоставима по своим размерам с городским автобусом. Внутри будут накопители данных, с информацией об изменениях климата, таких как уровень углекислого газа в атмосфере и среднегодовая температура в различных регионах планеты, а снаружи — солнечные панели, снабжающие черный ящик энергией. В онлайн-режиме он будет собирать в интернете все доступные данные о глобальном потеплении, и записывать их", - сообщает ABC.
Хранилище будет заполнено информацией за следующие 50 лет, но до истечения этого срока авторы проекта надеются найти решения для увеличения его емкости, а также понять, смогут ли наши потомки расшифровать накопленные в нем данные.
"Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушимое записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из того, что случилось. Кроме того, он станет свидетельством ответственности мировых лидеров за произошедшее, их действия или бездействие будут зафиксированы", - рассказал один из авторов проекта Джим Кертис.
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