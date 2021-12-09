Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+5° в 
USD 73.60EUR 83.34
Войти в почту
4 часа назад

У пары зеленых мартышек родился детеныш в Воронеже

У пары зеленых мартышек в воронежском зоопарке имени А.С. Попова появился детеныш. Ника и Максим во второй раз стали родителями. Об этом сообщается на странице зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

У пары зеленых мартышек родился детеныш
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На данный момент определить пол новорожденного невозможно. При этом отмечается, что это «маленький забавный детеныш», которого любят и заботливо опекают старшие мартышки. У малыша есть «старший брат» по кличке Лайки. Он тоже «не обделяет своим вниманием» новорожденного.

На видеозаписи показали, как в зоопарке Ника, Максим и Лайки следят за малышом. Кроме того, они все вместе обнимаются и расчесываются. В тот момент, когда взрослые мартышки лазят и прыгают по веревкам и каменным основаниям, детеныш пытается сделать первые шаги.

Ранее стало известно, что Калининградский зоопарк встретил нового ленивца и записал первое видео с ним. В организации отметили, что «мужчину в самом расцвете ленивьих сил» привезли из Чехии. Его женили на местной самке по кличке Берди.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители