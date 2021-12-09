Как в Швеции автомобиль столкнулся с подводной лодкой

История, достойная анекдота: 19 августа 1961 года в шведском городе Люсечиль столкнулись автомобиль и подводная лодка. Рассказываем, как же так произошло.

Фото: Wikipedia / Hans Johansson Wikipedia / Hans Johansson

Подводная лодка HMS Bavern, также известная по прозвищу «Бобер», была введена в эксплуатацию 29 мая 1959 года. Субмарина была в распоряжении шведского военно-морского флота, и ее пришвартовали в берегу.

19 августа 1961 неизвестный владелец Volvo PV444 припарковал автомобиль на холме неподалеку от берега. Внезапно машина покатилась в сторону моря сторону моря. По счастливой случайности, автомобиль проехал мимо фонарных столбов и бочек с сельдью, не задев их.

Машина катилась вдоль идущей по стороне море улице Сёдра-Хамнгатан. Автомобиль бы упал прямо в воду, если бы не врезался в нос пристыкованной к берегу субмаринs. Машина отделалась незначительными повреждениями передней части, ни один человек не пострадал. Лодка работала без перебоев до 1980 года, судьба автомобиля неизвестна.