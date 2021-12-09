Как в Швеции автомобиль столкнулся с подводной лодкой

История, достойная анекдота: 19 августа 1961 года в шведском городе Люсечиль столкнулись автомобиль и подводная лодка. Рассказываем, как же так произошло.
Подводная лодка HMS Bavern, также известная по прозвищу «Бобер», была введена в эксплуатацию 29 мая 1959 года. Субмарина была в распоряжении шведского военно-морского флота, и ее пришвартовали в берегу.
19 августа 1961 неизвестный владелец Volvo PV444 припарковал автомобиль на холме неподалеку от берега. Внезапно машина покатилась в сторону моря сторону моря. По счастливой случайности, автомобиль проехал мимо фонарных столбов и бочек с сельдью, не задев их.
Машина катилась вдоль идущей по стороне море улице Сёдра-Хамнгатан. Автомобиль бы упал прямо в воду, если бы не врезался в нос пристыкованной к берегу субмаринs. Машина отделалась незначительными повреждениями передней части, ни один человек не пострадал. Лодка работала без перебоев до 1980 года, судьба автомобиля неизвестна.
Фотографию сделал редактор городской газеты «Курирен» Ханс Юханссон, который случайно оказался на месте аварии. Об инциденте сообщили шведские агентства новостей и местные газеты.