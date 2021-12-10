В российском городе люди ночевали в кинотеатре из-за метели

В Норильске 130 человек остались ночевать в Городском центре культуры из-за метели. Об этом сообщает «Таймырский телеграф».

В кинотеатре вместе с посетителями остались ночевать и работники центра. Они раздали россиянам вафли и чай и бесплатно показывали фильмы всю ночь.

Россияне покинули кинотеатр, когда утром дорогу Норильск — Кайеркан — Алыкель открыли для всех видов транспорта. Она была закрыта из-за пурги, поэтому часть жителей города и не смогла попасть домой.

Из-за погодных условий в Норильске объявлено штормовое предупреждение. В пятницу, 10 декабря, синоптики прогнозируют температуру минус 18-23 градуса и видимость на дорогах менее 1000 метров.