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3 часа назад

Вышедшая замуж за дерево женщина рассказала о счастливом браке с бузиной

Вышедшая замуж за дерево три года назад жительница Великобритании Кейт Каннингем рассказала, что их брак остается счастливым. Историю пары публикует Daily Mirror.

Женщина рассказала о счастливом браке с деревом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

У 37-летней Каннингем есть партнер и двое детей, которые поддерживают ее выбор и не препятствуют отношениям с необычным мужем. Британка даже взяла фамилию Элдер (Бузина) по названию дерева и подписывает рождественские открытки от себя и супруга.

По словам женщины, союз с бузиной изменил ее жизнь к лучшему, и с каждым годом чувства пары становятся все крепче. Она добавила, что почувствовала энергию дерева на первой встрече и поняла: оно — то самое. Среди остальных бузину выделял особенный цвет коры.

Каннингем навещает супруга не менее пяти раз в неделю, она даже придумала для него новогоднее украшение. Нередко на встречи ее сопровождает партнер, который смиренно ждет, пока его избранница общается и обнимается с бузиной.

Ранее сообщалось, что Кейт Каннингем вышла замуж за дерево, чтобы привлечь внимание к кампании против строительства новой дороги через парк. В итоге парк удалось спасти.

Безумный мир,
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