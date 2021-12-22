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30 минут назад

Почему бешенство называют «зомби-вирусом»

Существуют настоящие поклонники идеи о зомби-апокалипсисе. Хотя зомби-вирус существует на земле тысячи лет и активен даже сейчас. "Рамблер" расскажет о нем подробнее.

Почему бешенство называют «зомби-вирусом»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Бешенство – тяжелое вакциноконтролируемое вирусное заболевание нервной системы. Переносчиками вируса служат бродячие собаки, хищники, некоторые виды грызунов, а также домашний скот.

Зараженные бешенством особи страдают от множества деформаций организма. Жуткий зверь, измазанный в слюне и грязи, не контролирует свои движения. Охотиться нормально бешеный зверь тоже не может, поэтому ест несъедобные вещи: землю, камни и дерево.

Люди, зараженные вирусом, тоже меняются в лице: стеклянный взгляд, отсутствие тонуса мышц, истощение и безудержная ярость. Сон больных нарушен — нередки кошмары в начале болезни, сменяющиеся бессонницей. Нарастает беспричинная тревога, беспокойство, тоска, появляется страх смерти.

Но если этот вирус настолько сильно навевает мысли о зомби-апокалипсисе, то почему он не наступил? Ведь бешенство невозможно вылечить, а инкубационный период бешенства составляет от 10 дней до 3 месяцев.

И снова человечество спасли вакцины. Препарат от бешенства необходимо колоть несколько раз, чтобы сформировались антитела, которые помогут окончательно побороть вирус.

Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98% случаев. Но вакцинация эффективна лишь при начале курса не позднее 14-го дня с момента укуса.

Безумный мир,
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