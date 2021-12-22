Стыдно вспоминать: реальные истории курьезов на корпоративах

«Дело было в одной бюджетной организации, лет пять назад. В общем, замотались мы с отчётами и под корпоратив досталось такое себе кафе в одном здании с сауной. Но мы особо не расстроились, вечер шёл нормально, и тут спиртного стало явно не хватать. За добавкой чего покрепче в ближайший «ночник» отправились две самые целеустремлённые дамы средних лет и … потерялись. А потом позвонили начальнику и сказали, что их похитили и сейчас насиловать будут. В общем, оказалось, что они спьяну на обратном пути зашли в соседнюю сауну. А там мужики сидели, как раз жриц любви ждали. Очень им обрадовались – и жрицы, и водка, и пожрать. А наши дамы вместо того ,чтобы объяснить, что к чему, перепугались и давай звонить. Забирать «жриц» и водку из соседней сауны пошли чуть ли не всем коллективом. Мужики всех вернули без проблем, ещё с нами просились».