Стыдно вспоминать: реальные истории курьезов на корпоративах

Стартует сезон корпоративов и, несмотря на то, что многие вечеринки теперь "ушли в онлайн", россияне вспоминают, какие смешные и необычные курьезы случались на корпоративах в докоронавирусные времена. Самые интересные случаи на новогодних корпоративах — в подборке "Рамблера".
На самом деле, практически ни один корпоратив не обходится без курьезов:
"Каждый год роль Деда Мороза на нашем корпоративе исполнял Сережа, парень из моего отдела. Мы с ним были в хороших отношениях, всегда друг над другом подшучивали.
И вот праздник в разгаре, скоро выход Деда Мороза, а Сережи нигде нет. Я пошла его искать, заглянула во все залы – пусто. Открыла дверь в мужской туалет (после нескольких бокалов шампанского меня ничего не смущало), а там стоит наш Дед Мороз, бороду поправляет. Я шучу: «Эх ты, старый пень, старый волшебник! По следам шла, чтобы тебя найти – по песку, который из тебя уже сыпется». Схватила Серегу за руку, вывела его из туалета и отправила на сцену.
И только когда Дед Мороз заговорил, я поняла, что это не мой друг, а Дмитрий Иванович, генеральный директор компании!
Ему 67 лет, а я тут со своей шуткой про песок!
Сережа потом мне рассказал, что у них произошла рокировка: гендир решил устроить сюрприз подчиненным. ".
Многие очень долго думают, какой же наряд выбрать для корпоратива и, иногда, ошибаются:
"Специально для новогоднего корпоратива я купила себе роскошное платье из шифона. Прямо как у принцессы. Была просто звездой вечера – все только и говорили о том, какая я красавица. Естественно, каждый из коллег сделал на свой телефон миллион фотографий.
И вот одна из подруг показала фото, на котором я стою… в нижнем белье! Оказалось, что от вспышки шифон жутко просвечивает. Видно все! Если бы на мне было красивое кружевное белье, то я, возможно, испытала бы не стыд, а гордость за свою фигуру. Но именно в тот день я решила надеть трусы с Человеком-пауком."
Случались, конечно, и путаницы.
«Дело было в одной бюджетной организации, лет пять назад. В общем, замотались мы с отчётами и под корпоратив досталось такое себе кафе в одном здании с сауной. Но мы особо не расстроились, вечер шёл нормально, и тут спиртного стало явно не хватать. За добавкой чего покрепче в ближайший «ночник» отправились две самые целеустремлённые дамы средних лет и … потерялись. А потом позвонили начальнику и сказали, что их похитили и сейчас насиловать будут. В общем, оказалось, что они спьяну на обратном пути зашли в соседнюю сауну. А там мужики сидели, как раз жриц любви ждали. Очень им обрадовались – и жрицы, и водка, и пожрать. А наши дамы вместо того ,чтобы объяснить, что к чему, перепугались и давай звонить. Забирать «жриц» и водку из соседней сауны пошли чуть ли не всем коллективом. Мужики всех вернули без проблем, ещё с нами просились».
Некоторые сотрудники никак не могли остановиться:
"У нас мужик после корпоратива пропал. Причём дядька-то такой серьёзный, суровый. Отмечали на базе отдыха, он всё ходил природой восхищался. А в понедельник на работу не вышел. Дозвонились до него только в среду. Оказалось, он после корпоратива ночью, пьяный, припёрся домой к соседу и как-то уговорил его уехать на рыбалку. Забурились они куда-то чуть ли не в Алтайский край, несколько дней бухали, телефоны не включали. Вернулся довольный под самый Новый год. Увольнять не стали, оформили прогулы отгулами"
Иногда курьезы случались уже после корпоративов:
"К завершению корпоратива я была уже «хорошо» пьяная. Вызвала такси, со всеми попрощалась, вышла на улицу. Подъехала желтая машина. Села, поехала.
В окно смотрю – места незнакомые, лес какой-то. Напряглась, пытаюсь трезво рассуждать, что происходит. И первая мысль – ужасная: меня похитили! Сейчас таксист завезет в глухое место, изнасилует, ограбит, убьет. Ой, мамочки!
Пока рассуждала о своей несчастной судьбе, таксист остановился. Молчит, но машину не глушит. И я решила, что надо бороться за свою жизнь! Резво открываю дверцу, бегу в сторону ближайшего подъезда, подол длинного платья за что-то зацепляется, ноги подворачиваются, я плашмя падаю на асфальт…
Короче, убивать меня никто не хотел. Села в чужое такси, поэтому ехали по незнакомым местам. А водитель оказался очень хорошим человеком, и мы с ним до истерики смеялись над этой ситуацией...";
"Проснулся после корпоратива в своей кровати, но в куче какого-то барахла. Несколько пачек влажных салфеток, лак для волос, заколки женские, мужской носок, мандарины и кожура от них, средство от грибка на ногтях и блузка Веры Павловны, моей 65-летней начальницы.
Лежу, головой кручу, рассматриваю барахло. Представить даже не могу, откуда все это. Неужели своровал? Да ну, стал бы я брать чей-то вонючий носок или использованные влажные салфетки? А ведь придется перед женой оправдываться за блузку и лак для волос...
В комнату заглянула жена. Я покрылся потом, уже приготовился нести всякую чушь в свое оправдание, а она, хохоча: «Уже звонили Виталий, Денис и даже Вера Павловна. Ты зачем их вещи из раздевалки забрал? Вцепился в них, свалил все в один пакет, орал, что жене подарочки нужны. Спасибо, но нет".
*Прим.ред: орфография и пунктуация авторов сохранены.