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1 час назад

Рыбы нашли необычный способ защищаться от хищных птиц

В Мексике рыбы вида малоплавниковая моллинезия нашли необычный способ защиты от нападения хищных птиц. Об этом сообщает Daily Mail.

Рыбы нашли способ защищаться от хищных птиц
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исследователи из Лейбницкого института пресноводной экологии и внутреннего рыболовства во главе с Дэвидом Бьербахом обратили внимание на возможность малоплавниковых моллинезий собираться в стаи и создавать волны. По их мнению, таким способом рыбы защищаются от охотящихся на них зимородков и кискад. Однако остается неясным, почему именно волны удерживают птиц от нападения, а также снижают вероятность результативной охоты.

Бьербах отметил, что для изучения этого вопроса потребуется дополнительное время, но, скорее всего, волны сбивают птиц с толку и мешают сосредоточиться на цели. Он добавил, что благодаря волнам время между атаками птиц на рыб увеличивалось, а иногда хищники и вовсе решали переместиться в другое место.

«Главным сюрприз было, когда мы осознали, насколько много рыб могут действовать вместе в таких повторяющихся волнах. На один квадратный метр приходится до четырех тысяч рыб, а иногда в одной волне участвуют сотни тысяч рыб, и они могут повторять движения в течение двух минут», — сказал эколог Йенс Краузе.

Профессор Краузе добавил, что до сих пор ученые в основном объясняли, как коллективные модели поведения возникают в результате взаимодействия отдельных особей, но было неясно, почему животные создают эти модели в первую очередь. Проведенное исследование показало, что некоторые модели коллективного поведения могут быть очень эффективными для защиты от хищников.

Ранее сообщалось, что в природном заповеднике во Флориде пеликан поступил в центр помощи диким животным после неудачной охоты — голодное животное поймало и попыталось съесть большого карася. Однако жадная птица не смогла ни проглотить, ни выплюнуть свой улов, который буквально встал у нее поперек горла.

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