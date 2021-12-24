Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 73.19EUR 82.93
Войти в почту
42 минуты назад

Мужчина нашел лягушонка в салате и оставил его

Американский певец и музыкальный продюсер Саймон Кертис нашел лягушонка в своем салате и решил оставить его в качестве домашнего питомца. Об этом он рассказал на странице в Twitter.

Мужчина нашел лягушонка в салате и оставил его
Фото: @simoncurtis@simoncurtis

Мужчина опубликовал снимок маленького зеленого лягушонка, рассказав, что нашел его в готовом салате из магазина. Певец написал, что назвал лягушонка Тони, купил ему опарышей и собирается покормить. Также Кертис устроил питомцу временное жилище из пластиковой коробки.

Позже артист показал читателям новый постоянный дом для Тони и рассказал, что поставил его аквариум в ванную комнату, где более комфортный свет, температура и всегда тихо.

В социальной сети Саймон Кертис признался, что успел по-настоящему полюбить Тони. Он также призвал всех внимательно проверять коробки с готовыми салатами.

Читайте также о том, как уберечь новогоднюю елку от кота.

Безумный мир,Саймон Кертис,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители