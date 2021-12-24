Мужчина нашел лягушонка в салате и оставил его

Американский певец и музыкальный продюсер Саймон Кертис нашел лягушонка в своем салате и решил оставить его в качестве домашнего питомца. Об этом он рассказал на странице в Twitter.

Фото: @simoncurtis @simoncurtis

Мужчина опубликовал снимок маленького зеленого лягушонка, рассказав, что нашел его в готовом салате из магазина. Певец написал, что назвал лягушонка Тони, купил ему опарышей и собирается покормить. Также Кертис устроил питомцу временное жилище из пластиковой коробки.

Позже артист показал читателям новый постоянный дом для Тони и рассказал, что поставил его аквариум в ванную комнату, где более комфортный свет, температура и всегда тихо.

В социальной сети Саймон Кертис признался, что успел по-настоящему полюбить Тони. Он также призвал всех внимательно проверять коробки с готовыми салатами.