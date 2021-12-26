Парализованный американец создал сообщение силой мысли

62-летний житель США отправил сообщение в социальной сети Twitter, не используя для этого клавиши или голосовой ввод. Он набрал свое послание буквально силой мысли - благодаря внедренному в мозг микрочипу.

Цепочка твитов появилась в аккаунте Томаса Оксли, главы американского стартапа Synchron. Он предупредил своих читателей, что сейчас передаст право публиковать сообщения в аккаунте Филипу О'Кифу, американцу с боковым амиотрофическим склерозом. Компания Synchron имплантировала ему в мозг чип Stentrode. Теперь мужчина способен общаться с помощью этого устройства с другими людьми.

Скрин со страницы Twitter @tomoxl

"Привет, мир! Это лишь крохотный твит. Но грандиозный шаг вперед",

- написал он.

Следом он отправил следующее сообщение:

"Я надеюсь, что я прокладываю путь другим, чтобы они знали, что теперь могут посылать сообщения силой мысли".

О'Киф страдает болезнью Луга, это боковой амиотрофический склероз, из-за которого мужчина потерял большую часть двигательных функций. С помощью вживленного в мозг чипа Stentrode он может совершать покупки в интернете, отправлять электронную почту, а теперь - еще и писать твиты.