Паук-гигант залез на министра и вызвал переполох: видео

В Австралии паук-гигант залез на министра здравоохранения и стал причиной переполоха.
Так, Иветт Д'Ат, министру здравоохранения австрийского штата Квинсленд пришлось приостановить брифинг из-за крабового паука.
Видео инцидента опубликовано в Twitter.
Министр уверенно зачитывала речь, пока в какой-то момент испуганно не посмотрела на ноги.
"Кто-нибудь может снять с меня паука? Я ненавижу их и буду продолжать делать вид, что на мне нет паука. Но если он окажется около моего лица, пожалуйста, скажите мне", — иронично отметила министр и продолжила выступление.
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