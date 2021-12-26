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40 минут назад

Паук-гигант залез на министра и вызвал переполох: видео

В Австралии паук-гигант залез на министра здравоохранения и стал причиной переполоха.

Паук-гигант залез на министра и вызвал переполох: видео
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Так, Иветт Д'Ат, министру здравоохранения австрийского штата Квинсленд пришлось приостановить брифинг из-за крабового паука.

Видео инцидента опубликовано в Twitter.

Министр уверенно зачитывала речь, пока в какой-то момент испуганно не посмотрела на ноги.

"Кто-нибудь может снять с меня паука? Я ненавижу их и буду продолжать делать вид, что на мне нет паука. Но если он окажется около моего лица, пожалуйста, скажите мне", — иронично отметила министр и продолжила выступление.

Ранее мы писали о нашествии пауков в США.

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