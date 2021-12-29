С чемоданом вокруг дома: странные новогодние приметы со всего света

В каждой стране новый год встречают по-своему. «Рамблер» собрал удивительные традиции, которые соблюдают в разных уголках мира.

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Шотландцы очень придирчиво выбирают первого гостя, который войдет в дом в праздничную ночь, а также первого января. Особой популярностью пользуются черноволосые мужчины, которые должны принести маленький уголек. Тогда на весь год домочадцам обеспечена удача в делах. А вот белокурые и рыжеволосые женщины — худшие кандидатки на роль первого гостя. Такой визит может навлечь только неприятности.

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Самые отчаянные бразильцы идут на пляж и преодолевают семь волн, каждый раз загадывая одно желание. А их соседи по континенту колумбийцы в праздничную полночь берут пустые чемоданы и гуляют вокруг соседнего дома. Тогда весь следующий год будет много путешествий.

Перуанцы встречают праздник в желтой одежде, который должен принести благосостояние в следующем году. Девушки покупают наряды всех оттенков золотого, чтобы точно выйти замуж.

Австрийцы не едят раков в новогоднюю ночь, чтобы наступающий год был по-настоящему новым, а не возвращал прежние ситуации и проблемы. А для привлечения удачи стараются испачкаться в саже. Немцы дружно забираются на стулья, кресла и табуретки, чтобы с наступлением нового года в прямом смысле прыгнуть в него. Венгры начинают изо всех сил свистеть, как только пробьет двенадцать ударов. В ход идут рожки и прочие дудки. Считается, что этот звук привлекает радость в дом.

Итальянцы верят, что залог благополучия — встреча с горбатым стариком в первый день года. А французы считают, что фортуну можно приманить колесом, и одаривают друг друга этим предметом.

Греки в новогоднюю полночь разбивают гранат на пороге дома. Зерна фрукта символизируют счастливые дни. А шведы поступают радикальнее. В новогоднюю ночь они сжигают соломенного козлика, чтобы оставить все неприятности в прошлом году.