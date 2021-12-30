На город обрушился дождь из белых окуней

«Был громкий удар грома, и, когда мы открыли дверь, я выглянул на улицу и увидел, что идет мощный ливень и на землю упала рыба. Я сказал: "Идет рыбный дождь!" Брэд ответил: "Да не может быть". А я говорю: "Да правда!" И рыбы падали тут и там», — рассказал мужчина.