На город обрушился дождь из белых окуней

В американском городе Тексаркана, в штате Техас, несколько минут шел дождь из рыб. Об этом сообщил канал News Channel 6.
Очевидцем этого стал продавец подержанных машин Джеймс Одрищ. Он рассказал, что его коллега услышал странный звук, выглянул на улицу и увидел падающих с неба рыб.
«Был громкий удар грома, и, когда мы открыли дверь, я выглянул на улицу и увидел, что идет мощный ливень и на землю упала рыба. Я сказал: "Идет рыбный дождь!" Брэд ответил: "Да не может быть". А я говорю: "Да правда!" И рыбы падали тут и там», — рассказал мужчина.
По всей парковке были разбросаны небольшие рыбы — это были небольшие белые окуни длиной до 10-12 сантиметров.
Предположительно, «рыбный дождь», стал следствием редкого метеорологического случая. Так, водяной смерч затягивает мелких рыб и лягушек, уносит их в воздух и затем сокрушает на землю. Сильный ветер после урагана или торнадо тоже может приводит к дождю из мелких живых существ.
Ранее мы писали о городе, в котором всегда идет дождь.