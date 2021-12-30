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2 часа назад

На город обрушился дождь из белых окуней

В американском городе Тексаркана, в штате Техас, несколько минут шел дождь из рыб. Об этом сообщил канал News Channel 6.

На город обрушился дождь из белых окуней
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

Очевидцем этого стал продавец подержанных машин Джеймс Одрищ. Он рассказал, что его коллега услышал странный звук, выглянул на улицу и увидел падающих с неба рыб.

«Был громкий удар грома, и, когда мы открыли дверь, я выглянул на улицу и увидел, что идет мощный ливень и на землю упала рыба. Я сказал: "Идет рыбный дождь!" Брэд ответил: "Да не может быть". А я говорю: "Да правда!" И рыбы падали тут и там», — рассказал мужчина.

По всей парковке были разбросаны небольшие рыбы — это были небольшие белые окуни длиной до 10-12 сантиметров.

Предположительно, «рыбный дождь», стал следствием редкого метеорологического случая. Так, водяной смерч затягивает мелких рыб и лягушек, уносит их в воздух и затем сокрушает на землю. Сильный ветер после урагана или торнадо тоже может приводит к дождю из мелких живых существ.

Ранее мы писали о городе, в котором всегда идет дождь.

Безумный мир,
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