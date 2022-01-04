Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
-5° в 
USD 74.29EUR 84.07
Войти в почту
4 часа назад

В России нашли "снегурочку-зомби"

Юрист Айрат Хабиббулин показал в своем Instagram необычную скульптуру из снега. Она похожа на снегурочку, но выглядит немного нелепо, за что юрист прозвал ее "снегурочкой-зомби".

Хабиббулин рассказал, что такую необычную инсталляцию он нашел в селе Исянгулово Зиануринского района Республики Башкортостан. На видео он показал фигуру в полный рост.

Пользователи не смогли воздержаться от шуточных комментариев в адрес скульптуры:

"Это она увидела цены на бензин и приступ случился", "Я не Снегурочка, я ковидочка", "Снекрюгер", "В нее вселился омикрон", "Утро 10 января, мы выживали, как могли", "Деда Мороза похоже съела..."

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители