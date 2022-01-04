В России нашли "снегурочку-зомби"

Юрист Айрат Хабиббулин показал в своем Instagram необычную скульптуру из снега. Она похожа на снегурочку, но выглядит немного нелепо, за что юрист прозвал ее "снегурочкой-зомби".
Хабиббулин рассказал, что такую необычную инсталляцию он нашел в селе Исянгулово Зиануринского района Республики Башкортостан. На видео он показал фигуру в полный рост.
Пользователи не смогли воздержаться от шуточных комментариев в адрес скульптуры:
"Это она увидела цены на бензин и приступ случился", "Я не Снегурочка, я ковидочка", "Снекрюгер", "В нее вселился омикрон", "Утро 10 января, мы выживали, как могли", "Деда Мороза похоже съела..."