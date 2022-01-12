Зачем тиктокеры чистят на камеру сырые яйца: видео

В TikTok новый тренд — #EggPeelChallenge (в переводе — «челлендж чистки яйца»). Пользователи пытаются убрать с сырого яйца скорлупу, не проколов тонкую пленку, которая защищает желток.

Почистить не сваренное яйцо — задачка не из простых. Однако именно это пытаются сделать пользователи TikTok в первые недели нового года. Ролики с необычным занятием набрали 45,5 млн просмотров в соцсети. Видео также публикуют на YouTube и в Instagram. Блогеры проводят прямые эфиры с чисткой и собирают подборки с ускоренной съемкой.

Процесс идет медленно и кропотливо. Яйцо чистят пинцетом, зубочисткой, инструментами для маникюра. Одно неверное движение — и желток вытечет на стол.

@thomas.salwasser/TikTok

Пользователи утверждают, что подобная практика успокаивает и вводит в состояние медитации.

«Меня одну это ужасно расслабляет? Ладно», «Я одновременно напрягаюсь и отдыхаю от таких видео», «Просто... как», «Я попробую повторить, даже если это трата времени», — пишут пользователи под роликами.

Челлендж сравнивают с испытанием из корейского сериала «Игра в кальмара», где героям нужно вырезать из карамели сложную фигурку.

«Представьте, если бы это было одно из испытаний в „Игре в кальмара“», «Второй сезон „Игры в кальмара“» выглядит отлично».

Комментаторы также делятся советами, как сделать чистку менее мучительной.

«Просто опусти яйцо на сутки в уксус», «Я попробовал положить свое в морозилку, и оно отлично», «Проще сварить», — отмечают пользователи.