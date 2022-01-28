Норвежец Бенджамин Бакке обрел популярность в Инстаграме и Тик-Токе благодаря потрясающим видеороликам о повседневной жизни рыбака в Северном море.

Бенджамин работает на траулере, добывающем креветки и рыбу. Впервые парень вышел в море в качестве рыбака в 17 лет (сейчас ему почти 25). Одна рабочая смена длится две недели, но раз в два-три дня траулер заходит в порт, чтобы сбросить улов. Оставшуюся часть месяца Бенджамин проводит на берегу – с любимой девушкой и ребенком.

Некоторые видеоролики рыбака шокируют. Например, бурные волны Северного моря, которых вы наверняка никогда не видели. Но кажется, они не пугают Бенджамина.

“Мы можем немного повеселиться в плохую погоду. На судне я чувствую себя в безопасности”, – отвечает на самый частый вопрос подписчиков моряк.

Парень хвастается, что даже умудрялся покататься на роликах по трюму во время шторма, никогда не испытывал приступов морской болезни и паники. Зато не раз отхватывал внезапно открывшейся дверью по лицу и катился по полу, не сумев совладать с гравитацией.

Кстати, из-за постоянной качки команда практически никогда не ест в рейсе суп и кукурузные хлопья, зато от души объедается морепродуктами.

Бенджамин считает свою работу опасной, но только отчасти. Отвечая на вопросы подписчиков, рыбак рассказал, что еще ни разу команда не вызывала спасателей из-за погодных условий. Внезапный отказ оборудования на траулере – вот основная причина.