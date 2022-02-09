Почему японцы заводят мох вместо домашнего питомца

Вы знаете, что такое маримо? Это разновидность мха. Но для японцев, которым очень хочется заботиться о живом существе, они гораздо больше, чем просто растение. Почему маримо популярно в Японии - читайте в материале "Рамблера".

Фото: @ckelle06 @ckelle06

Действительно, мох маримо обрел популярность именно у жителей Японии неспроста. Все дело в том, что жители мегаполисов испытывают большие трудности с пространством для жизни. Перенаселенность городов привела к тому, что завести домашнего любимца для многих из них стало настоящей проблемой. Но у многих проявляется человеческая потребность в заботе о живом существе. Из этой дилеммы японцы вышли необычным, впрочем как им и свойственно, образом.

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Маримо - это пресноводная водоросль достаточно забавного вида, она круглая и питается с помощью фотосинтеза, поэтому даже на корм тратиться не нужно.

Для многих японцев этот зеленый шар стал настоящим выходом из положения, когда очень хочется завести своего домашнего любимца, но не позволяют размеры жилья или иные трудности.

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