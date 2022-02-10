Ложка из трусов и котлета с пола: как официанты мстят посетителям

Плевок в напиток оказался самым безобидным способом мести. Не секрет, что у официантов есть свои уловки относительно того, как отомстить неприятным посетителям в кафе и ресторанах. Никто от этого не застрахован даже в самых дорогих заведениях. Поэтому, если вы хотите нагрубить официанту или высказать свое недовольство, то сделать это лучше уже после того, как он принес вам еду.
На форумах официанты обсуждают, как могут сделать неприятно посетителям, которые их чем-то обидели. Персонал, работающий в сети суши-баров, рассказал, что ему часто попадаются молодые девушки, которые любят хамить. Так как палочки для суши имеют индивидуальную упаковку, то под удар идут другие приборы — ложки для супов.
“Хамят, кстати, чаще всего барышни, и они же чаще всего заказывают разные супчики, а ложки для этих супчиков, в отличие от палочек, не запакованы. В итоге предназначенная хамке ложка отправляется в трусы к официанту” (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)
Иногда предметом для мести может быть не хамство, а некоторые просьбы, которые официанты считают чрезмерными. Одной из самых распространенных форм мести считается плевок в напиток, но существуют и альтернативы.
“Девушка, с которой я работал, однажды облизала заказанные брокколи. Она сделала это после того, как дама, для которой предназначался этот заказ, несколько раз подряд просила подогреть блюдо”, “Я высморкался в блюдо парня, который обидел меня, а потом пришел в ресторан, где я работаю”, “Из вашего стакана могут глотнуть сок, а потом сделают вид, что ничего не было”, “Один мой знакомый официант высморкался в салат клиента и сказал, что это соленый соус”
Обслуживающий персонал получает выговор за подобные выходки, поэтому они стараются сделать гадость клиенту максимально незаметно.
“Работал по ночам барменом в одном из действительно дорогих ресторанов Москвы. Даже там могли плюнуть в кофе, например, или в суп, или вытереть пальцы после туалета об стейк”, “В некоторых ресторанах стараются не списывать лишний раз, и если упала заморозка, то просто смоют мусор и кинут на готовку. Если готовая котлета упала, ее поднимут, поджарят заново и оставят в сторонке. Потом ее съедят сами, ну или на ночь оставят”