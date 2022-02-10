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15 минут назад

Ложка из трусов и котлета с пола: как официанты мстят посетителям

Мира Маркина

Плевок в напиток оказался самым безобидным способом мести. Не секрет, что у официантов есть свои уловки относительно того, как отомстить неприятным посетителям в кафе и ресторанах. Никто от этого не застрахован даже в самых дорогих заведениях. Поэтому, если вы хотите нагрубить официанту или высказать свое недовольство, то сделать это лучше уже после того, как он принес вам еду.

Ложка из трусов и котлета с пола: как официанты мстят посетителям
Фото: РамблерРамблер

На форумах официанты обсуждают, как могут сделать неприятно посетителям, которые их чем-то обидели. Персонал, работающий в сети суши-баров, рассказал, что ему часто попадаются молодые девушки, которые любят хамить. Так как палочки для суши имеют индивидуальную упаковку, то под удар идут другие приборы — ложки для супов.

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“Хамят, кстати, чаще всего барышни, и они же чаще всего заказывают разные супчики, а ложки для этих супчиков, в отличие от палочек, не запакованы. В итоге предназначенная хамке ложка отправляется в трусы к официанту” (Прим. ред — здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены)

Иногда предметом для мести может быть не хамство, а некоторые просьбы, которые официанты считают чрезмерными. Одной из самых распространенных форм мести считается плевок в напиток, но существуют и альтернативы.

“Девушка, с которой я работал, однажды облизала заказанные брокколи. Она сделала это после того, как дама, для которой предназначался этот заказ, несколько раз подряд просила подогреть блюдо”, “Я высморкался в блюдо парня, который обидел меня, а потом пришел в ресторан, где я работаю”, “Из вашего стакана могут глотнуть сок, а потом сделают вид, что ничего не было”, “Один мой знакомый официант высморкался в салат клиента и сказал, что это соленый соус”

Обслуживающий персонал получает выговор за подобные выходки, поэтому они стараются сделать гадость клиенту максимально незаметно.

“Работал по ночам барменом в одном из действительно дорогих ресторанов Москвы. Даже там могли плюнуть в кофе, например, или в суп, или вытереть пальцы после туалета об стейк”, “В некоторых ресторанах стараются не списывать лишний раз, и если упала заморозка, то просто смоют мусор и кинут на готовку. Если готовая котлета упала, ее поднимут, поджарят заново и оставят в сторонке. Потом ее съедят сами, ну или на ночь оставят”

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