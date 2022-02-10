Ложка из трусов и котлета с пола: как официанты мстят посетителям

“Девушка, с которой я работал, однажды облизала заказанные брокколи. Она сделала это после того, как дама, для которой предназначался этот заказ, несколько раз подряд просила подогреть блюдо”, “Я высморкался в блюдо парня, который обидел меня, а потом пришел в ресторан, где я работаю”, “Из вашего стакана могут глотнуть сок, а потом сделают вид, что ничего не было”, “Один мой знакомый официант высморкался в салат клиента и сказал, что это соленый соус”