Женщина покрыла почти все тело тату ради внешности демона

Жительница Германии потратила миллионы рублей, чтобы покрыть 70 процентов своего тела татуировками и стать обладательницей демонической внешности. Ее историю публикует The Sun.

Художница и тату-мастер Мэрилин (Marilynn), также известная как Mizz Intra, увлеклась готическим стилем в возрасте 12 лет. По словам героини материала, с годами у нее появилось желание выглядеть как кукла-вампир, и, достигнув совершеннолетия, она начала постепенно трансформировать свою внешность.

Женщина сделала увеличение груди, липосакцию, подтяжку лица и ряд инъекций, чтобы выглядеть как пластиковая версия демона. Помимо этого, она нарастила клыки, а также записалась на процедуры по раздвоению языка и татуированию глазных яблок. Согласно информации издания, Мэрилин потратила на трансформации больше 25 тысяч фунтов стерлингов (2,5 миллиона рублей).

«Мне нравится меняться и выглядеть брутально. Мои друзья и семья думают, что изменений пока достаточно. Но мой внешний вид очень важен для меня. Я хотела выглядеть искусственной, но специалисты сделали мою внешность более естественной. Куклы всегда выглядят идеально, они остаются красивыми навечно, к этому я и стремлюсь», — призналась тату-мастер.

Женщина отметила, что в юности обладала непримечательной внешностью. Сейчас же около 70 процентов ее тела покрыто татуировками, при этом она не собирается останавливаться на достигнутом.