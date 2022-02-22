Краб съел суп, в котором его варили

Девушка отправила ингредиенты в кипящую воду, а сама покинула кухню на несколько минут. Когда Таниша вернулась, то обнаружила, что краб в супе не сварился. Более того, сидя в кипятке, он ел кукурузу, которая также являлась ингредиентом блюда. Американка не растерялась и сняла видео, которое стало вирусным в TikTok и набрало более девяти миллионов просмотров.