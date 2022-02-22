Краб съел суп, в котором его варили

Американка Таниша Берри решила приготовить суп из крабов. Однако в процессе готовки ее ждал сюрприз – об этом сообщает издание Independent.
Девушка отправила ингредиенты в кипящую воду, а сама покинула кухню на несколько минут. Когда Таниша вернулась, то обнаружила, что краб в супе не сварился. Более того, сидя в кипятке, он ел кукурузу, которая также являлась ингредиентом блюда. Американка не растерялась и сняла видео, которое стало вирусным в TikTok и набрало более девяти миллионов просмотров.
Поведение ракообразного повеселило не только Танишу, но и многих пользователей соцсетей.
"Выглядит так, будто вы застали его в горячей ванне, пока он наслаждался ужином", — написал один из подписчиков девушки.
Что стало с невозмутимым крабом дальше, Таниша не рассказала.
Крабы – удивительные животные. Ранее "Рамблер" рассказывал, как полчища этих ракообразных устроили переполох в Австралии.