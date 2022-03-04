Как козел поймал преступника в США

Иногда работа правоохранительных органов становится такой сложной, что помощь приходит оттуда, откуда никто не ожидал. О том, как козел сотрудничал с полицией США, в материале "Рамблера".

Американские полицейские объявили официальную благодарность козлу за помощь в поимке преступника. Об этом сообщил в Facebook офис шерифа округа Генри в штате Вирджиния.

Facebook

По данным офиса шерифа округа Генри, 13 февраля козел по имени Грейси помог двум полицейским поймать подозреваемого, за которым они гнались.

"Иногда помощь приходит в разных формах и размерах!!", — сообщил офис шерифа в Facebook.

Капитан Скотт Баркер рассказал, что его помощник Дэвид Парнелл столкнулся с подозреваемым во время расследования дела о домашнем насилии в районе Филдейл округа Генри.

Баркер объявил подозреваемому, что он арестован, но мужчина стремительно скрылся, и полицейскому пришлось бежать за ним. Парнелл перепрыгнул через забор и пронесся за мужчиной по полю.

Все бы ничего, но во время погони к нему присоединился соседский козел. Когда преступник бежал через еще один забор и скрылся в лесу, полицейский уже не мог бежать за ним, но вот животное так быстро не сдалось. Козел погнался подозреваемым в лес и заставил его сдаться.