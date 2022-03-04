Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+1° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
2 часа назад

Как козел помог полиции поймать преступника в США

Диана Товсепова

Иногда работа правоохранительных органов становится такой сложной, что помощь приходит оттуда, откуда никто не ожидал. О том, как козел сотрудничал с полицией США, в материале "Рамблера".

Как козел поймал преступника в США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Американские полицейские объявили официальную благодарность козлу за помощь в поимке преступника. Об этом сообщил в Facebook офис шерифа округа Генри в штате Вирджиния.

Facebook

По данным офиса шерифа округа Генри, 13 февраля козел по имени Грейси помог двум полицейским поймать подозреваемого, за которым они гнались.

"Иногда помощь приходит в разных формах и размерах!!", — сообщил офис шерифа в Facebook.

Капитан Скотт Баркер рассказал, что его помощник Дэвид Парнелл столкнулся с подозреваемым во время расследования дела о домашнем насилии в районе Филдейл округа Генри.

Баркер объявил подозреваемому, что он арестован, но мужчина стремительно скрылся, и полицейскому пришлось бежать за ним. Парнелл перепрыгнул через забор и пронесся за мужчиной по полю.

Все бы ничего, но во время погони к нему присоединился соседский козел. Когда преступник бежал через еще один забор и скрылся в лесу, полицейский уже не мог бежать за ним, но вот животное так быстро не сдалось. Козел погнался подозреваемым в лес и заставил его сдаться.

В лесу козлу на помощь подоспел другой сотрудник полиции. Вместе они вывели мужчину, после чего он был взят под стражу. Козел получил благодарность от полиции и был возвращен в дом хозяев.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители