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16 минут назад

5 правил, как выживать в кризис

Даша Краснова

Кризисы имеют свойство повторяться, в среднем они случаются раз в десятилетие. Бизнесмены говорят о том, что люди должны готовиться к ним заранее. "Рабмлер" расскажет, как это сделать.

5 правил, как выживать в кризис
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Мыслите рационально

Чувство страха заставляет нас столбенеть или принимать поспешные решения. В прошлом люди экстренно скупали доллары по невыгодному курсу и закупали крупу мешками, а потом она портилась. Несмотря на то, что 90-е давно пршли, люди до сих пор действуют по проверенному шаблону. Поэтому для начала важно успокоиться, проанализировать обстановку, изучить несколько разных мнений, чтобы составить свое собственно. И не принимать быстрых решений.

Расставьте приоритеты

У каждого из нас есть разных статьи расходов, так вот «развлечения» и «путешествия» должны отойти на второй план. Важно понимать, что кризис не длится вечно и нормальная жизнь вскоре вновь вернется. Но в момент пика придется включить режим самосохранения и тратить деньги на самое необходимое. Чтобы не драматизировать, заведите привычку, после каждого негативного высказывания говорить: «Зато…», и находить хотя бы один существенный плюс.

Измените планы

Покупку или продажу недвижимости, переезд или открытие бизнеса лучше на время отложить. В моменты кризиса лучше всего вкладывать деньги в развитие. Это вложение не подвержено конкуренции и банкротству. Кризис закончится, а с вами останутся полезные для работы навыки.

Не отказывайтесь от работы

Карьерные коучи говорят, что если вы пытаетесь разбогатеть благодаря экономии, деньги перестанут течь в вашу жизнь. Жизнь – это обмен. Обмен идеями, вещами, энергией. В этом обмене вы можете найти что-то новое для себя – через новые знакомства, работу или хобби.

Не забывайте о чувствах

Кризис тяжело выносить морально, поэтому важно дать себе испытывать эти трудные эмоции, а не отказываться от них. Если хочется плакать, плачьте. Рассказывайте о своих проблемах и опасениях близким, не замыйкатесь в себе. Плохих, или хороших чувств не существует, они все важны для жизни человека.

Безумный мир,
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