Акула за миллион: россияне продают санкционные товары

На прошлой неделе шведская торговая сеть IKEA объявила о временном закрытии магазинов в России. Предприимчивые соотечественники начали активно продавать товары бренда на «Авито».

Фото: @ikea_rus @ikea_rus

Детская игрушка – акула Блохэй – вновь обрела популярность. На платформе «Авито» можно найти более полутора тысяч объявлений о продаже этого товара. Цены стартуют от 750 рублей и достигают десятков миллионов.

«Продаю акулу. Состояние идеальное. Санкционный товар. Цена взлетела после санкций и ухода IKEA с российского рынка. Днем с огнем не сыщешь. Цена актуальна неделю – дальше будет только дороже», – таков был текст объявления от продавца Вячеслава.

Скриншот с сайта avito.ru

«Срочно продам, не хватает на квартиру или обмен на студию в центре города со всеми удобствами», – написала пользовательница Светлана.

Удастся ли продавцам реализовать «санкционный» товар – неизвестно. Тем не менее, объявления явно вызывают интерес у аудитории «Авито». На некоторых из них можно встретить от 800 до 3 тысяч просмотров.

Вчера также стало известно, что сеть «Макдоналдс» временно закроет свои рестораны. Россияне и здесь не растерялись. Объявления о продаже комплексных обедов и упаковок из-под блюд наводнили все тот же «Авито». Например, за тысячу рублей можно приобрести соус «1000 островов».

Скриншот с сайта avito.ru

А за девять тысяч покупателей ждет или картошка фри, или чизбургер, или вишневый пирожок. Продавец заботливо указал время заказа – 8 марта 22:39. Все товары были заморожены.

Скриншот с сайта avito.ru