Американка клонировала любимого кота и сильно удивилась

Девушка клонировала любимого кота, но клон вышел не совсем таким, каким она себе представляла. Историю рассказывает издание The Sun.

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В 2017 году у жительницы США Келли Андерсон умер любимый кот по кличке Чай. Питомцу было пять лет, он скончался в результате болезни. Андерсон не находила себе места от горя. Однажды девушка вспомнила, что ее соседка работала в ветеринарной клинике. Там в том числе занимались клонированием животных. Андерсон начала поиски места, где ей бы могли клонировать Чая.

Выбор пал на клинику ViaGen. В компании Андерсон попросили предоставить образец кожи кота. Сотрудники гарантировали, что клонированный питомец будет выглядеть так же, как Чай, однако поведение и характер могут отличаться.

Американка потратила на процедуру 25 тысяч долларов (2,9 млн рублей). Через четыре года у нее появилась кошка по кличке Белль. Компания ViaGen отметила, что новый питомец — «100-процентный генетический близнец». Однако представители компании предупредили, что у животного могут появиться черты характера, которые зависят от внешних причин.

Андерсон отметила, что ее новый питомец совсем не похож на старого.

«У них есть сходятся некоторые базовые черты характера. Например, они очень смелые, дерзкие кошки, но это может быть и порода. Но Белль — совершенно новая кошка», — отмечает девушка.

Андерсон активно пользуется платформой TikTok и показывает кошку на видео. Пользователи соцсети нередко оставляют ей негативные комментарии. Публика обвиняет ее в том, что та клонировала кота ради популярности. Девушка отмечает, что сделала это из любви к питомцу.

«Я ничего не зарабатываю на этом. Я просто очень любила Чая. Это единственная причина, по которой я его клонировала».