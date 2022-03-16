Аллигатор пожевал и выплюнул радиоуправляемую лодку мужчины

Участник соревнований, 33-летний Алекс Лафлин рассказал, что 11 марта пошел сильный дождь, и поэтому начало конкурса перенесли на более позднее время. Мужчина решил воспользоваться моментом и еще раз потренироваться — он погрузил радиоуправляемый катер в воду и вдруг заметил аллигатора.

На кадрах видно, как хищник выныривает из воды и хватает лодку. По словам Лафлина, перед этим аллигатор посмотрел прямо ему в глаза, а потом с добычей в пасти медленно ушел под воду. Спустя десять секунд лодка всплыла. После того как американец вернул ее на берег, оказалось, что на ней не было никаких повреждений и она исправно работала.