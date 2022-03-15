Глотают ли факиры мечи на самом деле

Человеческое тело порой способно на невероятные вещи. И одной из них можно считать проглатывание острых предметов. Или этот трюк, проделывает экстремалами, – всего лишь искусная иллюзия? Разбирался “Рамблер”.

Эффектный трюк с проглатыванием мечей осваивали еще монахи садху и факиры в Индии более тысячи лет назад. Но для них это было не вычурное представление ради развлечения зрителей, а акт духовного покаяния, показывающий их связь с высшей силой. Возможно, именно она и спасла их. Поскольку исследования доказывают, что проглатывание острых предметов – занятие опасное.

Как правило, экстремалы работают с прямыми лезвиями, в то время как желудочно-кишечная система изогнута естественным образом. Однако его можно выпрямить и выровнять с помощью осанки. Поэтому у “трюкачей” есть свои профессиональные секреты. Например, некоторые из них наклоняют голову, вытягивают шею, учатся расслаблять гортань и смазывают лезвия. Таким образом острые предметы могут пройти по пищеводу и даже попасть в желудок, не причинив организму вреда. Однако этот навык требует предельной осторожности и долгих часов практики.

Для своей статьи “Проглатывание мечей и его побочные эффекты” (2006) рентгенолог Брайан Уиткомб и профессиональный поглотитель мечей Дэн Мейер связались с членами Международной ассоциации глотателей мечей, чтобы спросить, как они обучились своему ремеслу. Большинство из них рассказало о ежедневной практике в течение нескольких месяцев или лет. Особое внимание приходилось уделять контролю над рвотным рефлексом. В ход шли пальцы, ложки, кисти, вязальные спицы и пластиковые трубки, вешалки из проволоки.