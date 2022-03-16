Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил публике жевательные конфеты в форме ушей. Продукт получил название Mike Bites, сообщает Complex.
Уточняется, что впервые идею о производстве подобного продукта боксер озвучил в 2019 году в ходе подкаста Hotboxin’ With Mike Tyson.
Эти конфеты являются отсылкой к бою с Эвандером Холифилдом, который произошел в 1997 году. Тогда в одном из эпизодов Тайсон настолько разозлился на соперника, что вцепился зубами в ухо боксера, откусил кусок, а после оттолкнул соперника.
Напомним, с 1987 по 1990 год Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В октябре 2021 года сообщалось, что в Лас-Вегасе установили трехметровый бронзовый памятник боксеру.