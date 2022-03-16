Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 108.05EUR 118.76
Войти в почту
1 час назад

Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей

Мир24Мир24

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон представил публике жевательные конфеты в форме ушей. Продукт получил название Mike Bites, сообщает Complex.

Майк Тайсон объявил о выпуске конфет в форме ушей
Фото: Mir24.tv / Алан КациевMir24.tv / Алан Кациев

Уточняется, что впервые идею о производстве подобного продукта боксер озвучил в 2019 году в ходе подкаста Hotboxin’ With Mike Tyson.

Эти конфеты являются отсылкой к бою с Эвандером Холифилдом, который произошел в 1997 году. Тогда в одном из эпизодов Тайсон настолько разозлился на соперника, что вцепился зубами в ухо боксера, откусил кусок, а после оттолкнул соперника.

Напомним, с 1987 по 1990 год Майк Тайсон был абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе. В октябре 2021 года сообщалось, что в Лас-Вегасе установили трехметровый бронзовый памятник боксеру.

Безумный мир,Майк Тайсон,Эвандер Холифилд,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители