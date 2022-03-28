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3 часа назад

Два чихуахуа держат в страхе британский город

Газета.RuГазета.Ru

Два чихуахуа из Англии держат в страхе целый город, пишет Daily Mail. Местные власти уже вынесли предупреждение владельцу собак.

Два чихуахуа держат в страхе британский город
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как пишут СМИ, чихуахуа проживают в графстве Уилтшир, где им разрешено бегать без поводка. Известно, что собаки неоднократно кидались на людей и даже напали на немецкую овчарку, которая раньше служила в полиции.

Местные жители уже пожаловались на хозяина собак, который никак не влияет на их поведение. В местной администрации британцу сделали предупреждение, однако о каких-то конкретных мерах пока речи не идет.

Один из соседей мужчины рассказал, что считает этих питомцев "кровавыми мексиканскими хулиганами" и боится выходить на улицу, когда они выходят на прогулку. Сам владелец чихуахуа никак не прокомментировал ситуацию.

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