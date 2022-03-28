После развода женщина женилась сама на себе

Жительница города Ворбург, Нидерланды, развелась с супругой и через год решила жениться сама на себе. Ее историю публикует Metro.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

32-летняя мать двоих детей Шарлотта Зум Верде Сив Вердинг рассказала, что развелась в 2020 году и после расставания основала компанию, занимающуюся расширением прав и возможностей женщин. По ее словам, эта инициатива помогла ей осознать собственную ценность и независимость.

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Вердинг призналась, что однажды посмотрела на свой безымянный палец без кольца и решила жениться на себе, поскольку посчитала, что только такой брак может продлиться до конца жизни. В июле 2021 года голландка сделала себе предложение и через три месяца сыграла свадьбу.

Женщина купила кольцо из белого золота с тремя драгоценными камнями, которые символизировали саму Вердинг и ее двоих детей. Она организовала свадьбу дома и пригласила восемь человек. Голландка потратила около 400 евро (57,8 тысячи рублей) на праздник: купила цветы, платье, диадему, свечи, сама приготовила торт и накрыла стол.

Во время церемонии Вердинг дала клятву самой себе. «Я клянусь быть верной себе, принимать свое тело и свою индивидуальность невзирая на желания других. Я клянусь продолжать пробовать новое, даже если это меня пугает, чтобы я получала новый опыт и развивалась. Я клянусь оставаться независимой от других, чтобы поддерживать самооценку. Я клянусь позволять себе совершать ошибки и прощать себя», — пообещала она.

Друзья и близкие поддержали голландку и с удовольствием разделили с ней праздник. Женщина заключила, что, несмотря на то что она женилась сама на себе, она открыта для новых отношений, но на этот раз согласна быть только с тем человеком, который привнесет еще больше радости и света в ее жизнь и будет принимать ее такой, какая она есть.