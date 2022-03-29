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45 минут назад

Мужчина 14 лет прожил в аэропорту ради вредных привычек

Мира Маркина

Житель Китая ушел из семьи в поисках свободы. Его историю рассказали журналисты LADbible.

Мужчина 14 лет прожил в аэропорту ради вредных привычек
Фото: flickr.comflickr.com

60-летний Вэй Цзяньго сбежал из дома в 2008 году.

«Я не могу вернуться домой, потому что там у меня нет никакой свободы», — заявил мужчина.

Близкие запрещали Вэю курить и выпивать. Они даже предъявили ему ультиматум: или жизнь в семье, или вредные привычки и ежемесячный «штраф» – в тысячу юаней (вся пенсия Цзяньго).

«Но на что я тогда буду покупать сигареты и выпивку?» — недоумевал Вэй Цзяньго.

Житель Китая устал от претензий домашних и переехал… в пекинский аэропорт. Полиция неоднократно отправляла мужчину домой, но он каждый раз возвращался.

«Меня высылают, я залегаю на дно, а потом снова появляюсь тут. По крайней мере, в аэропорту у меня есть свобода», — поделился беглец.

Ранее мы рассказывали о том, почему Лидия Федосеева-Шукшина сбежала из дома престарелых.

Безумный мир,Лидия Федосеева-шукшина,
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