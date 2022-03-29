Мужчина 14 лет прожил в аэропорту ради вредных привычек

Житель Китая ушел из семьи в поисках свободы. Его историю рассказали журналисты LADbible.

60-летний Вэй Цзяньго сбежал из дома в 2008 году.

«Я не могу вернуться домой, потому что там у меня нет никакой свободы», — заявил мужчина.

Близкие запрещали Вэю курить и выпивать. Они даже предъявили ему ультиматум: или жизнь в семье, или вредные привычки и ежемесячный «штраф» – в тысячу юаней (вся пенсия Цзяньго).

«Но на что я тогда буду покупать сигареты и выпивку?» — недоумевал Вэй Цзяньго.

Житель Китая устал от претензий домашних и переехал… в пекинский аэропорт. Полиция неоднократно отправляла мужчину домой, но он каждый раз возвращался.