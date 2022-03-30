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1 час назад

Охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение Несси в 2022 году

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Охотник за Лох-несским чудовищем зафиксировал первое наблюдение Несси в этом году, пишет Mirror.

Зафиксировано появление Лох-несского чудовища
Фото: Getty ImagesGetty Images

Эоин О'Фаодхагейн – опытный охотник за Лох-несским чудовищем, который регулярно записывает свои наблюдения через веб-камеру, установленную на берегу озера. 23 марта, просматривая кадры, он заметил что-то необъяснимое.

По словам мужчины, это были два объекта, которые двигались параллельно друг к другу. Сам он уверяет, что увидел доказательства существования чудовища, однако пользователи сети считают, что наблюдатель спутал Несси с бревном или каким-то мусором.

"Более северный объект резко повернул влево, оставляя необычный след. Это точно не бревно или какие-то обломки", – заключил Эоин.

Гэри Кэмпбелл, зафиксировавший более 1136 предполагаемых наблюдений за Несси за последние 26 лет, заявил, что весной мифическое чудовище обычно начинает проявлять признаки активности.

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