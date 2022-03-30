В России на должность секретарши наняли робота

Российская компания «Логасофт» для общения с клиентами наняла в офис робота-секретаря. Андроид не ходит, но способен отвечать на некоторые вопросы.
Это разработка российской компании «Промобот». Умеет двигать бровями, губами, глазами и имитировать человеческие эмоции. Внешность машины создана на основе двух тысяч фотографий российских женщин. В итоге получилась «усредненная модель среднестатистической российской женщины».
В «Логасофт» Юлия, так робота назвали в компании, разгружает сотрудников и общается с клиентами. По словам представителей компании, это стало их преимуществом. Отмечается, что ранее робот называл себя Эльдаром — это были записи первых тестов андроида.
«Человекоподобный робот разгружает персонал и радует гостей. Это положительно влияет на наших клиентов и партнеров. Такого администратора нет ни у кого, и это дает нам преимущество перед конкурентами после проведения встреч», – рассказали в «Логасофт».