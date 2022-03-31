«Инопланетное» существо с когтями и хвостом найдено на пляже

В австралийском штате Квинсленд появилось необычное животное с когтями и длинным хвостом. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Его смог снять на камеру житель Квинсленда Алекс Тан снял на видео. Мужчина, совершая утреннюю пробежку по берегу моря, наткнулся на останки небольшого животного. У зверя был длинный хвост, когти, череп как у пресмыкающегося и распростертые конечности. Австралиец отметил, что никогда ничего подобного не видел, однако животное немного похоже на безволосого поссума.
Правда, как считает мужчина, необычная находка имеет неземное происхождение.
«Я наткнулся на нечто странное. Это одна из тех вещей, которые видишь, когда люди говорят, что нашли инопланетян»,— рассказал Тан.
Однако пользователи соцсетей посчитали, что мужчине попался мертвый детеныш кенгуру.
При этом ученые считают, что это все же поссум.
«Вероятно, животное смыло в океан во время наводнений», —говорит биолог Стивен Джонсон из Квинслендского университета.
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