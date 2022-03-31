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2 часа назад

«Инопланетное» существо с когтями и длинным хвостом найдено на пляже

Диана Товсепова

В австралийском штате Квинсленд появилось необычное животное с когтями и длинным хвостом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

«Инопланетное» существо с когтями и хвостом найдено на пляже
Фото: Соцсети Alex TanСоцсети Alex Tan

Его смог снять на камеру житель Квинсленда Алекс Тан снял на видео. Мужчина, совершая утреннюю пробежку по берегу моря, наткнулся на останки небольшого животного. У зверя был длинный хвост, когти, череп как у пресмыкающегося и распростертые конечности. Австралиец отметил, что никогда ничего подобного не видел, однако животное немного похоже на безволосого поссума.

Alex Tan

Правда, как считает мужчина, необычная находка имеет неземное происхождение.

«Я наткнулся на нечто странное. Это одна из тех вещей, которые видишь, когда люди говорят, что нашли инопланетян»,— рассказал Тан.

Однако пользователи соцсетей посчитали, что мужчине попался мертвый детеныш кенгуру.

При этом ученые считают, что это все же поссум.

«Вероятно, животное смыло в океан во время наводнений», —говорит биолог Стивен Джонсон из Квинслендского университета.

Ранее мы писали о гигантских животных, которых можно увидеть в России.

Безумный мир,Стивен Джонсон,
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