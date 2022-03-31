«Инопланетное» существо с когтями и хвостом найдено на пляже

Его смог снять на камеру житель Квинсленда Алекс Тан снял на видео. Мужчина, совершая утреннюю пробежку по берегу моря, наткнулся на останки небольшого животного. У зверя был длинный хвост, когти, череп как у пресмыкающегося и распростертые конечности. Австралиец отметил, что никогда ничего подобного не видел, однако животное немного похоже на безволосого поссума.