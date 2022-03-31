Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
51 минуту назад

Жена продала вещи мужа в прямом эфире, узнав об измене

Газета.Ru

Жительница Филиппин устроила распродажу вещей мужа, узнав, что он ей изменил, пишет Asia One.

Жена продала вещи мужа в прямом эфире, узнав об измене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В прямом эфире зрители могли купить брюки или футболку довольно дорогих брендов. Джамиля Гальвес, узнав, что муж ей изменил, не стала впадать в уныние, а придумала, как выйти из ситуации победителем. Пока супруга не было дома, она организовала в соцсетях прямой эфир и устроила распродажу его вещей. На торги были выставлены брюки, рубашки и футболки дорогих брендов.

"Осторожно, покупайте на свой страх и риск, эти вещи прокляты!",

- прокомментировала Джамиля.

Трансляция оказалась настолько популярной, что собрала более 28 тысяч репостов. Гальвес сообщила, что все деньги, полученные с продаж, она потратит на троих детей. Пользователи соцсетей поддержали женщину, сказав, что мужчина ее не достоин.

Последние новости
Безумный мир,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители