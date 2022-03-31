Жена продала вещи мужа в прямом эфире, узнав об измене

В прямом эфире зрители могли купить брюки или футболку довольно дорогих брендов. Джамиля Гальвес, узнав, что муж ей изменил, не стала впадать в уныние, а придумала, как выйти из ситуации победителем. Пока супруга не было дома, она организовала в соцсетях прямой эфир и устроила распродажу его вещей. На торги были выставлены брюки, рубашки и футболки дорогих брендов.