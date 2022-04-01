Женщина установила рекорд по количеству съеденных наггетсов

Как рассказала женщина, побить предыдущее достижение ей помогли упорные тренировки. Лия Шуткевер установила рекорд, съев 19 наггетсов за 60 секунд, побив предыдущее достижение, однако британке не привыкать быть на вершине кулинарного Олимпа. За ее плечами 27 мировых рекордов Гиннеса, связанных с едой. Шуткевер призналась, что планировала съесть 20 наггетсов, однако поняла, что последний кусок не осилит физически. Этот факт ее разочаровал, но она все равно довольна достижением.