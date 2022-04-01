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2 часа назад

Женщина установила рекорд по количеству съеденных наггетсов за минуту

Газета.Ru

Жительница Англии установила мировой рекорд по количеству съеденных куриных наггетсов за минуту, сообщает LADBible.

Женщина установила рекорд по количеству съеденных наггетсов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала женщина, побить предыдущее достижение ей помогли упорные тренировки. Лия Шуткевер установила рекорд, съев 19 наггетсов за 60 секунд, побив предыдущее достижение, однако британке не привыкать быть на вершине кулинарного Олимпа. За ее плечами 27 мировых рекордов Гиннеса, связанных с едой. Шуткевер призналась, что планировала съесть 20 наггетсов, однако поняла, что последний кусок не осилит физически. Этот факт ее разочаровал, но она все равно довольна достижением.

"У меня остался один наггетс в тарелке. Честно говоря, я разочарована этим",

- прокомментировала британка.

Британка постоянно совершенствует свои навыки, тренируется и готовится к новым вершинам. Правда, пока Лия не сообщила, какой рекорд у нее на очереди.

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