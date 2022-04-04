Рыбак показал «депрессивного русского Губку Боба»

Рыбак из Мурманской области Роман Федорцов показал депрессивное морское животное, прозванное русским Губкой Бобом, персонажем знаменитого мультсериала. Снимком он поделился в Telegram-канале «Записки из бутылки».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогер объяснил своим подписчикам отличия «русского Губки Боба» от западного героя.

«Наши суровые северные Бобы выглядят именно так. Я бы сказал, Губка Боб Russian Depression Edition. И без штанов. Если верить ученым из МТИ, обычная морская губка является первым животным на Земле»,

— указал рыбак.

Федорцов утверждает, что в мире насчитывается около пяти тысяч таких губок. Все они разных форм и расцветок. Северный образец унылого синего цвета, тогда как губки из южных регионов обладают «позитивной» окраской: от оранжевого до пурпурного, пояснил мурманский рыбак.

Ранее Федорцов рассказал «Ленте.ру» о своем необычном увлечении.