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3 часа назад

Рыбак показал «депрессивного русского Губку Боба»

Lenta.ru

Рыбак из Мурманской области Роман Федорцов показал депрессивное морское животное, прозванное русским Губкой Бобом, персонажем знаменитого мультсериала. Снимком он поделился в Telegram-канале «Записки из бутылки».

Рыбак показал «депрессивного русского Губку Боба»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Блогер объяснил своим подписчикам отличия «русского Губки Боба» от западного героя.

«Наши суровые северные Бобы выглядят именно так. Я бы сказал, Губка Боб Russian Depression Edition. И без штанов. Если верить ученым из МТИ, обычная морская губка является первым животным на Земле»,

— указал рыбак.

Федорцов утверждает, что в мире насчитывается около пяти тысяч таких губок. Все они разных форм и расцветок. Северный образец унылого синего цвета, тогда как губки из южных регионов обладают «позитивной» окраской: от оранжевого до пурпурного, пояснил мурманский рыбак.

Ранее Федорцов рассказал «Ленте.ру» о своем необычном увлечении.

Россиянин признался, что однажды стал выкладывать в соцсети фотографии рыб, которые попадаются в трал судна, где он работает. Его посты с морскими обитателями набрали в интернете сотни тысяч просмотров.

Безумный мир,Роман Федорцов,
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