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1 час назад

Косметическая процедура "Уши Будды" набирает популярность у вьетнамцев

Газета.Ru

Во Вьетнаме набирает популярность косметическая процедура, получившая название "Уши Будды", пишет Oddity Central.

Вьетнамцы массово стали делать "Уши Будды"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным местных СМИ, все больше людей обращаются в салоны красоты, чтобы ввести наполнители в мочки уха. Они верят - если увеличить их размер и сделать по форме как у Будды, то в жизнь придет богатство и успех.

Реклама этой процедуры стала популярной в соцсетях, а многие салоны обещают быстрый и безболезненный результат. Один из владельцев подобных заведений рассказал, что "Уши Будды" делают мужчины старше 30 лет, которые считают, что религия играет большую роль в успехе и бизнесе.

Однако врачи предупреждают: подобная операция может привести к плачевным результатам. Всему виной дешевая гиалуроновая кислота, которую используют в целях экономии - такой наполнитель может вызвать отторжение и отек тканей.

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