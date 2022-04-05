Что известно о коте, который умел предсказывать смерть

Несколько лет назад в Центре ухода и реабилитации Steere House (Провиденс, штат Род-Айленд) случилось то, чему люди до сих пор не могут найти объяснения. Как один кот стал надеждой для одних и грозой хосписа для других – читайте в новом материале “Рамблера”.

В 2005 году кот по кличке Оскар котенком попал в хоспис Steere House. В нем доживали последние дни пациенты с болезнью Альцгеймера, Паркинсона и другими неизлечимыми заболеваниями. Казалось, что Оскар боится всех вокруг. Животное часто пряталось в кладовой или под кроватями пациентов. Но как только кто-то оказывался при смерти, Оскар появлялся на людях. Он приходил в палату к человеку, чья жизнь должна была вот-вот угаснуть, и ложился рядом. Персонал хосписа заметил, что пушистый Харон успокаивает пациентов и тем самым облегчает их уход.

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Но было в этом и кое-что зловещее. Ведь иногда Оскар “предсказывал” смерть того или иного пациента. Он начинал без видимых причин проявлять дружелюбие и привязанность к некоторым старикам. Если его не пускали в палату, кот царапал двери и стены, пытаясь проникнуть внутрь. Эти старики умирали следующими.

Некоторые люди стали называть Оскара ангелом смерти. Другие – просто ангелом. Обычный больничный кот будто приходил почтить память этих несчастных людей и утешить их на пороге завершения жизни. Если Оскар появлялся у постели больного, медсестры просили членов семьи приехать как можно скорее, чтобы успеть проститься с родственником.

Dan Correia/flickr.com

Возможно, Оскар демонстрировал таким образом некую духовную связь, природа которой людям еще не известна. А может быть, кошки и собаки буквально чувствуют будущее. Медики предположили, что Оскар реагировал на какой-то запах, которым, вероятно, сопровождается процесс умирания клеток живого организма.

Доктор хосписа Дэвид Доса написал об Оскаре книгу, благодаря которой о необыкновенном даре кота узнал весь мир.

В 2013 году Оскар чуть не умер сам, когда у него развилась тяжелая аллергическая реакция, из-за которой сердце кота остановилось на несколько секунд. К счастью, его краткое путешествие в потусторонний мир не повлияло на имеющиеся сверхъестественные способности. За десять лет жизни в хосписе Оскар предсказал не менее ста смертей. Сам он скончался 17 февраля 2022 года в почтенном для кота возрасте 17 лет.