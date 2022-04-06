Невеста попросила жениха изменить цвет глаз ради свадьбы

Невеста попросила жениха с разноцветными глазами изменить внешность ради свадебных фото. О том, что случилось дальше, она рассказала в посте на сайте Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

У ее избранника гетерохромия: один его глаз карий, а другой — голубой. Женщина утверждает, что обычно эта особенность ее не смущает, однако при подготовке к свадьбе она поняла, что хотела бы, чтобы на свадебных снимках у жениха были одинаковые глаза.

Когда она предложила жениху фотографироваться в контактных линзах под цвет ее глаз, тот не на шутку рассердился. Ее идея показалась ему настолько оскорбительной, что дело едва не закончилось ссорой.

Такая реакция удивила женщину, и она обратилась к пользователям Reddit за советом. Найти у них поддержку не удалось. Многие комментаторы осудили ее за эгоцентричность и согласились с женихом, который не пожелал выполнять ее просьбу.