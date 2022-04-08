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50 минут назад

Студентка сделала тату в честь любви к сосискам

Lenta.ruиещё 2

Шотландская студентка-парикмахер Кейтлин Джонс сделала тату в честь своей любви к сосисками и перестала их есть. Соответствующий материал приводит издание The Sun.

Студентка сделала тату в честь любви к сосискам
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сообщается, что до пандемии коронавируса девушка каждый день покупала в сети пекарен Greggs булочки с сосисками, которые стали ее любимым блюдом. По словам Джонс, она сильно расстроилась, когда заведение временно закрылось вследствие карантинных мер. После того как власти сняли ограничения, она решила сделать татуировку, посвященную этой еде. Так, в 2020 году студентка нанесла на кожу логотип пекарни.

Некоторое время назад девушка призналась, что по-прежнему не считает выбор рисунка ошибочным.

«Я не жалею о своей татуировке и часто забываю, что она у меня есть», — объяснила шотландка. В то же время героиня материала отметила, что перестала потреблять любимое блюдо. «Ничто этому не мешает, просто с меня довольно»,

— добавила девушка.

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