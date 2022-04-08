Студентка сделала тату в честь любви к сосискам

Сообщается, что до пандемии коронавируса девушка каждый день покупала в сети пекарен Greggs булочки с сосисками, которые стали ее любимым блюдом. По словам Джонс, она сильно расстроилась, когда заведение временно закрылось вследствие карантинных мер. После того как власти сняли ограничения, она решила сделать татуировку, посвященную этой еде. Так, в 2020 году студентка нанесла на кожу логотип пекарни.