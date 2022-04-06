Фотография, на которой изображены 6 подруг, озадачила соцсети

Фотография, на которой изображены шесть девушек и пять пар ног сбила с толку пользователей соцсетей, пишет Mirror.
Внимание пользователей привлекла оптическая иллюзия, которая получилась на фотографии с девушками. На снимке шесть подруг сидят на диване, однако у них на всех пять пар ног.
Комментаторы, пытаясь разобраться в произошедшем, начали выдвигать свои версии. Некоторые из зрителей подумали, что одна из девушек сидит на коленях у другой, другие посчитали: кто-то из подруг закинул свои ноги на сидящую рядом женщину.
"Я действительно думаю, что ноги первой женщины закинуты на ноги второй",
- согласился участник обсуждений.
Впрочем, что на самом деле стало причиной оптической иллюзии - до сих пор загадка. Автор фотографии не дал никаких комментариев на это счет.