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27 минут назад

Фотография, на которой изображены 6 подруг, озадачила соцсети

Газета.Ru

Фотография, на которой изображены шесть девушек и пять пар ног сбила с толку пользователей соцсетей, пишет Mirror.

Фотография, на которой изображены 6 подруг, озадачила соцсети
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Внимание пользователей привлекла оптическая иллюзия, которая получилась на фотографии с девушками. На снимке шесть подруг сидят на диване, однако у них на всех пять пар ног.

Комментаторы, пытаясь разобраться в произошедшем, начали выдвигать свои версии. Некоторые из зрителей подумали, что одна из девушек сидит на коленях у другой, другие посчитали: кто-то из подруг закинул свои ноги на сидящую рядом женщину.

"Я действительно думаю, что ноги первой женщины закинуты на ноги второй",

- согласился участник обсуждений.

Впрочем, что на самом деле стало причиной оптической иллюзии - до сих пор загадка. Автор фотографии не дал никаких комментариев на это счет.

Безумный мир,
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