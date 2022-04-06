Фотография, на которой изображены 6 подруг, озадачила соцсети

Фотография, на которой изображены шесть девушек и пять пар ног сбила с толку пользователей соцсетей, пишет Mirror.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Внимание пользователей привлекла оптическая иллюзия, которая получилась на фотографии с девушками. На снимке шесть подруг сидят на диване, однако у них на всех пять пар ног.

Комментаторы, пытаясь разобраться в произошедшем, начали выдвигать свои версии. Некоторые из зрителей подумали, что одна из девушек сидит на коленях у другой, другие посчитали: кто-то из подруг закинул свои ноги на сидящую рядом женщину.

"Я действительно думаю, что ноги первой женщины закинуты на ноги второй",

- согласился участник обсуждений.