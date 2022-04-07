Мужчина вернулся домой через день после своих похорон

55-летний поденный рабочий Мурти работал в городе Тируппур на уборке сахарного тростника. Через какое-то время он перестал выходить на связь, а один из его дальних родственников сообщил семье, что мужчину нашли мертвым около автобусной остановки. Сын поденщика опознал в нем отца. Полиция завела дело, а тело передала семье. На следующий день после похорон Мурти вернулся домой живым.