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1 час назад

Мужчина вернулся домой на следующий день после своих похорон

Газета.Ruиещё 7

Уроженец индийского штата Тамилнад вернулся домой на следующий день после своих похорон. Такую новость опубликовало местное издание Kaumudi.

Мужчина вернулся домой через день после своих похорон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

55-летний поденный рабочий Мурти работал в городе Тируппур на уборке сахарного тростника. Через какое-то время он перестал выходить на связь, а один из его дальних родственников сообщил семье, что мужчину нашли мертвым около автобусной остановки. Сын поденщика опознал в нем отца. Полиция завела дело, а тело передала семье. На следующий день после похорон Мурти вернулся домой живым.

"Мы не могли поверить своим глазам, когда он вошел в дом. Мы все были в шоке", — заявила семья мужчины.

Теперь полиции предстоит опознать личность похороненного мужчины.

Безумный мир,
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