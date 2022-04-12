Синдром Котара: когда пациент ни жив, ни мертв

Однажды американец по имени Грэм проснулся и почувствовал, что его… не существует. Как будто жизнь в одночасье потеряла всякий смысл. Грэм едва мог говорить, вкусы и запахи – исчезли. То, с чем столкнулся мужчина, называют синдромом Котара. Как он появился – расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Зомби по имени Шон" Кадр из фильма "Зомби по имени Шон"

Нулевой пациент

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Согласно журналу Scientific American, первым человеком, у которого был диагностирован синдром Котара, была парижанка. Из соображений конфиденциальности в научной литературе ее назвали Мадемуазель X. Пациентка жила с глубокой верой в то, что ее тела не существует. Она была убеждена, что попадет в ад, но не могла умереть. Поэтому обречена на существование без аппетита к миру живых. Позже несчастная умерла от голода.

Жюль Котар, французский психиатр, занимавшийся случаем мадемуазель X, описал странную психопатологию в научном труде. Так она получила название “синдром Котара” (или “ходячего мертвеца”).

Причины возникновения синдрома

Грэм попал к неврологу. С его подачи мужчина прошел обследование. Врачи обнаружили невероятное: большая часть мозга Грэма на самом деле находилась в вегетативном состоянии (как если бы он находился под наркозом или спал). Они приступили к тщательному сбору и анализу анамнеза жизни необычного пациента.

Дело в том, что синдром Котара возникает вследствие поражения мозга. В частности, областей, которые отвечают за распознавание лиц, обработку эмоций. Это приводит пациента к крайней апатии и нигилизму, обостренному чувству вины, невозможности провести черту между реальностью и вымыслом. Иногда синдром ходячего мертвеца может возникать как следствие тяжелой депрессии (в 90% случаев), биполярного расстройства или шизофрении.

Возникновение этого заболевания синдром может быть обусловлено и биологическими факторами: осложнением болезни Паркинсона, брюшного тифа, мигрени, рассеянного склероза, деменции.

В 2013 году исследователи обнаружили, что препарат, обычно используемый для лечения герпеса – ацикловир – способствует развитию синдрома Котара у некоторых пациентов. Так одна женщина в истерике прибежала в больницу, убежденная, что ее конечности не принадлежат ей и что она ходячий труп. После отмены препарата ее состояние нормализовалось.

Кстати Грэм ощутил симптомы синдрома Котара после попытки самоубийства. Другой пациент – 41-летний Уоррен Маккинлей – столкнулся с этим заболеванием после серьезной мотоаварии, в результате которой он сломал позвоночник, таз и повредил мозг. Уоррен просто перестал есть, считая, что мертвецам не нужна еда. Когда врачи пытались выпроводить его из госпиталя (как только он восстановился), мужчина не мог понять, куда и зачем ему возвращаться. Ведь он – мертв.

28-летняя домохозяйка из индо-пакистанского Кашмира обратилась к врачам с жалобой на то, что ее печень якобы гниет, а сердце “вовсе отсутствует”. Общаясь с медиком, женщина призналась, что желудок исчез давно и она не всегда чувствует границы собственного тела.

Как правило, для лечения используются антидепрессанты, нейролептики и препараты для уменьшения психотических эпизодов и бреда, связанных с синдромом ходячего трупа. На восстановление могут уйти как считанные недели, так и годы – в редких случаях.