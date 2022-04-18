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3 часа назад

Самые странные мировые рекорды

Мира Маркина

Для того, чтобы попасть в книгу рекордов Гиннеса, не всегда нужно быть быстрее, выше и сильнее. Иногда достаточно быть просто креативным и показать миру то, до чего мало кто додумался раньше. В подборке Рамблера самые странные рекорды мира.

Самые странные мировые рекорды
Фото: кадр из роликакадр из ролика

Рекорд по поеданию желе

Андрэ Ортольф из Германии считает своим хобби ставить новые рекорды. Он уже отличился в поедании арахисовой пасты, беге и надевании свитеров на скорость. Очередным рекордом стало поедание желе - Ортольф съел 716 граммов желе за одну минуту, при этом не используя рук.

Самый красивый унитаз

Как вам такое? В книгу рекордов Гиннеса попал унитаз, созданный Аарумом Шу. Он отличается от других, как минимум, своей стоимостью - унитаз украшен 40 тысячами бриллиантов, а помимо этого, он золотой и пуленепробиваемый. Зачем? Не спрашивайте.

Метание игральных карт в арбузы

Китаец Бай Дэнгчун попал в книгу рекордов Гиннеса благодаря своей меткости - он смог попасть игральными картами в 17 арбузов за минуту. Основное условие - карта должна остаться в арбузе, то есть, рассечь его корку. Китаец с этим справился прекрасно, поставив тем самым мировой рекорд.

Самый длинный нос

Турок Мехмет Озиюрек вообще ничего не сделал для того, чтобы стать рекордсменом - он просто родился. Родился с длинным носом. 8,8 сантиметров - длина носа, которая стала рекордной.

Самый крупный лук в мире

Садовник Тони Гловер попал в книгу рекордов Гиннеса благодаря луку, выросшему на его грядке. Вес одной луковицы составил больше 8 килограммов - абсолютный рекорд.

Самое большое количество исков в суд от одного человека

Джонатан Ли Ричардс за один год подал в суд более 4000 исков. Среди тех, на кого он жаловался, были и Билл Гейтс, и папа римский. Когда он попал с этим в книгу рекордов Гиннеса, на книгу он тоже составил иск.

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