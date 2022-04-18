Женщина проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров

Врач извлек случайно проглоченную зубную щетку из пищевода жительницы Тайваня, которая обратилась за медицинской помощью только после окончания рабочего дня. Об этом сообщает Malay Mail.

44-летняя женщина, чье имя не сообщается, случайно проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров, так как использовала ее под неверным углом.

Женщина опаздывала на работу и очень устала: поэтому не сразу пошла к врачу. Несмотря на дискомфорт, она целый день работала, а за медицинской помощью обратилась только после окончания рабочего дня.

Врач Цай Юаньжун сделал пациентке рентген, но не увидел на нем зубную щетку. Эндоскоп показал, что инородный предмет застрял в пищеводе, и ткань вокруг него воспалилась. Если бы зубная щетка застряла в кишечнике пациентки, это могло бы привести к его разрыву.

Юаньжун сумел извлечь его при помощи специального эндоскопического прибора. Он подчеркнул, что впервые на своей практике столкнулся со случаем, когда кто-то случайно проглатывает зубную щетку.