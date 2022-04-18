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6 минут назад

Блогерша заказала платье на Asos и получила костюм персонажа «Улицы Сезам»

Lenta.ru

Блогерша Сабрина Стюарт купила платье в интернет-магазине Asos и обнаружила, что доставленный почтой наряд похож на костюм персонажа Большая Птица из детской телевизионной программы «Улица Сезам». Ее TikTok-роликом заинтересовалась редакция The Sun.

Блогерша заказала платье и получила костюм из «Улицы Сезам»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На сайте ретейлера юзерша с никнеймом sabrinalstewart заказала неоновое миди-платье с бахромой. Стоимость покупки составила 320 долларов (приблизительно 25,5 тысячи рублей). Упомянутый наряд девушка планировала надеть на празднование Пасхи.

На размещенном в сети видео Стюарт показала фото из каталога онлайн-магазина и запечатлела на камеру, как выглядело платье в реальности, называя его зеленым чудовищем.

«Мой рост 1,58 метра, поэтому я догадывалась, что оно может не подойти мне по длине. Asos порекомендовал именно такой размер, однако в этом платье мы бы уместились вдвоем с сестрой»,

— добавила она.

Ролик стал вирусным и набрал более 30 тысяч лайков. Пользователей сети рассмешила отправленная вещь, о чем они писали под публикацией.

«Ты похожа на пиньяту», «Свежескошенный летний газон», «Выглядело многообещающе»,

— комментировали подписчики.

Безумный мир,
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