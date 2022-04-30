Странные находки на гугл-картах, которые шокируют

Онлайн-карты позволяют заглянуть в любой уголок мира, не выходя из дома. Например, благодаря Google Earth можно не только изучить схематический рисунок местности, но и виртуально “пройтись” по нему, рассматривая местный ландшафт и детали. Но будьте готовы: возможно, вы обнаружите то, что совсем не хотели увидеть. О некоторых таких находках расскажет “Рамблер”.

Фото: Скриншот сайта Google Earth Скриншот сайта Google Earth

Люди-”призраки”

Скриншот сайта Google Earth

Пользователи соцсети Twitter запустили необычный тред. В его рамках комментаторы рассказали, как ищут на карте Google Earth… своих умерших близких. Для кого-то это стало способом прожить боль от безвременной утраты и возможностью обрести спокойствие, увидев беззаботное любимое лицо.

Пентаграмма

Скриншот сайта Google Earth

В отдаленном степном уголке Казахстана, на поверхности Земли пользователи обнаружили изображение гигантской пентаграммы. Ее диаметр достигает 366 метров. Тревожный знак – пятиконечная звезда внутри окружности – расположен на южном берегу Верхнего Тобольского водохранилища.

Конечно, находка вызвала волну обсуждений. Мол, это место отмечено дьяволом, там проходят жертвоприношения и поклоняются сатане сектанты. Но реальность более прозаична: пентаграмма – это контур парка, выполненного в виде звезды.

Автомобиль с секретом

Скриншот сайта Google Earth

В 2019 году бывший житель Флориды искал в Google Maps свой старый дом, который стоял у пруда. В процессе поисков он заметил кое-что очень странное. Мужчина связался с людьми, которые жили теперь в его доме и сообщил о находке. Те взяли у знакомых дрон и запустили его над прудом, чтобы он детальнее снял то, что в нем, вероятно, есть. На кадрах с беспилотника отчетливо было видно затопленную белую машину.

Полицейские прибыли на участок тем же вечером и оцепили все вокруг. Машину – белый Saturn SL 1994 года выпуска – подняли со дна, и в ней оказались человеческие останки.

Останки были осмотрены в бюро судебно-медицинской экспертизы. Спустя некоторое время выяснилось, что они принадлежат Уильяму Молдту, который пропал без вести 8 ноября 1997 года в возрасте 40 лет. Когда мужчину видели в последний раз, он проводил вечер в соседнем ночном клубе.

Кладбище самолетов

Скриншот сайта Google Earth

В американском штате Аризона находится воистину жуткое и завораживающее место. Это база ВВС США. Место, где американские военные самолеты “доживают” последние дни. На стальном кладбище площадью более тысячи гектар можно найти образцы техники, которая использовалась еще во времена Второй мировой войны — от B-52 StratoFortress до F-14 Tomcat.

“Кладбище” стало фоном для видеоклипа на “Learning to Fly” легендарной рок-группы Heartbreakers.

Убийца на свободе

Скриншот сайта Google Earth